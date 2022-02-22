Якщо Росія не виведе військ з Білорусі, НАТО теж здійснить переміщення, – Байден

Президент США Джо Байден 22 лютого виступив зі зверненням щодо агресії Росії проти України. Байден сказав, що готує із НАТО відповідь для Кремля.

Байден назвав дії російського президента Путіна порушенням міжнародного права. За це країна-агресор має отримати чітку відповідь від цивілізованих країн світу.

До теми США вводять санкції проти російських еліт, – Байден

Ціна для Росії буде вищою

Байден сказав, що місяцями готувався із союзниками по НАТО до ймовірних сценаріїв. Він запевнив, що союзники діятимуть разом, якщо Росія робитиме кроки проти України, а їх вона, як зазначив Байден, безперечно робить.

Ми проводитимемо ескалацію, якщо Росія проводить ескалацію. Ціна для Росії буде ще більшою. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, то я надав дозвіл нашим військам у Європі зміцнити Естонію, Латвію і Литву,

– заявив Байден.

Він наголосив, що це оборонні кроки, а США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

Звернення Джо Байдена: дивіться відео

Про що сказав Байден: коротко