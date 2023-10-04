Виконали все, про що просив Зеленський: Байден прокоментував постачання ATACMS Україні

Одним із найбільших прохань України до США було надання далекобійних ракет. Президент Байден натякнув, що виконав це прохання.

За даними ЗМІ, Байден під час зустрічі із Зеленським нібито пообіцяв передати кілька далекобійних ракет ATACMS.

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Отримали все, про що просили

Президент США Джо Байден під час свого виступу заявив, що США виконали все, про що просив український лідер. Така відповідь прозвучала на запитання, чи обіцяв американський очільник передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Нагадаємо, раніше президенти України і США зустрілися у Нью-Йорку, де проходила Генасамблея ООН. Це сталося 21 вересня. Опісля зустрічі медіа писали про те, що Байден пообіцяв Зеленському надати невелику кількість далекобійних ракет.

Вранці наступного дня 22 вересня Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо ATACMS. Президент заявив, що з передачею цих ракет буде такий самий сценарій, як із F-16.

США готують "послання для Путіна"

Натяком російському президенту про те, що Захід, зокрема США, не планують "втомлюватися" від війни в Україні і будуть надалі її підтримувати, має стати новий пакет допомоги. Про це заявила речниця Білого дому Карін-Жан П'єр. За її словами, про черговий пакет підтримки оголосять вже незабаром.

"За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється", – заявила Карін.

Останній пакет військової допомоги від США був оголошений не так давно – 22 вересня. Туди увійшли артилерія, танки Abrams, ракети ППО АІМ-9М, понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї, 155-міліметрові артилерійські снаряди та інше озброєння на суму 325 мільйонів доларів США.