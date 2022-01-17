Байден назвав терактом захоплення заручників у синагозі Техасу

Джо Байден відреагував на захоплення заручників у синагозі. Інцидент стався 15 січня у місті Коллівіл, що у штаті Техас. Президент США різко засудив дії зловмисника.

Байден назвав захоплення заручників у синагозі "актом терору". Перші деталі про інцидент очільник США отримав від генерального прокурора.

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Генпрокурор США розповів, що місцева влада та ФБР продовжують активно співпрацювати у цьому напрямку.

Вони проробили пекельну роботу. Це був акт терору,

– заявив Байден.

Він зазначив, що поки що у нього і у слідства немає детальної інформації про мотиви злочинця.

"Ні у мене, ні у генерального прокурора немає всіх фактів, але стверджують, що нібито він придбав зброю на вулиці. Він купив її, коли приземлився... І, мабуть, він не мав жодних бомб", – додав президент США.

Президент США заявив, что буде боротися зі злочинами на грунті ненависті. Віцепрезидент Камала Гарріс своєю чергою повідомила, що поліція з’ясовує мотиви нападу на синагогу.

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