Байден назвав терактом захоплення заручників у синагозі Техасу
Джерело:Білий дім
Джо Байден відреагував на захоплення заручників у синагозі. Інцидент стався 15 січня у місті Коллівіл, що у штаті Техас. Президент США різко засудив дії зловмисника.
Байден назвав захоплення заручників у синагозі "актом терору". Перші деталі про інцидент очільник США отримав від генерального прокурора.
Важливо Захоплення заручників у синагозі Техасу: людей нарешті звільнили
Генпрокурор США розповів, що місцева влада та ФБР продовжують активно співпрацювати у цьому напрямку.
Вони проробили пекельну роботу. Це був акт терору,
– заявив Байден.
Він зазначив, що поки що у нього і у слідства немає детальної інформації про мотиви злочинця.
"Ні у мене, ні у генерального прокурора немає всіх фактів, але стверджують, що нібито він придбав зброю на вулиці. Він купив її, коли приземлився... І, мабуть, він не мав жодних бомб", – додав президент США.
Президент США заявив, что буде боротися зі злочинами на грунті ненависті. Віцепрезидент Камала Гарріс своєю чергою повідомила, що поліція з’ясовує мотиви нападу на синагогу.
Взяття заручників у синагозі: головне
- У Техасі в передмісті Далласа Коллівілле невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Він заявив, що у нього є вибухівка, тому правоохоронні органи діяли так, щоб не поставити під загрозу життя невинних людей.
- За словами офіційних осіб, озброєний злочинець взяв у заручники чотирьох осіб, зокрема й рабина. Через 6 годин один заручник був звільнений цілим і неушкодженим.
- Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю, і стверджував, що "заклав бомби у потаємних місцях". Агресор висунув вимогу: він хотів, щоб влада випустила з в'язниці його сестру.
- Поліція провела спецоперацію, під час якої нападника вбили, а заручників звільнили.