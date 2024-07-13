Зеленський в Ірландії прокоментував обмовку Байдена, який назвав його Путіним

На полях Саміту НАТО у Вашингтоні Джо Байден двічі назвав Зеленського Путіним. Український лідер відреагував на помилки президента США під час короткої розмови з журналістами в аеропорті "Шеннон".

По дорозі до України зі США глава держави заскочив до Ірландії. Там журналісти спитали політика, що він думає про обмовку Байдена, який назвав його Путіним.

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Що відповів Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що очільник США припустився помилки. Водночас він нагадав за велику підтримку, яку надали американці українцям. Зважаючи на це, наголосив президент, можна забути про деякі похибки.

Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Байден двічі назвав Зеленського Путіним. Спершу він зробив це під час свого виступу на Ukraine Compact, коли передавав своє слово українському лідеру. Тоді американець вчасно опам'ятався та виправився. А Зеленський підіграв йому, пожартувавши, що він кращий за Путіна.

Вдруге Байден "переплутав" Путіна і Зеленського під час пресконференції Альянсу. Тоді глава Білого дому не став виправлятися, а просто перевів тему.

Обмовки американського президента збурили громадськість. Шольц та Макрон виступили на його захист, заявивши, що таке трапляється з кожним.