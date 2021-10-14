Байден не збирається запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", – Politico

Джо Байден не планує запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2" за час свого президентства. Водночас Конгрес та сенатор-республіканець Тед Круз наполягають, аби офіційний Вашингтон діяв жорсткіше.

За даними ЗМІ, Круз затягує затвердження 7 американських послів. Цим він намагається вплинути на адміністрацію Байдена у питанні "Північного потоку-2".

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Білий дім вже начебто виходив на зв'язок з Крузом. Сенатору повідомили, що санкцій не планують.

У Держдепі США – кадрова криза

Восени 2021 року ЗМІ повідомили, що у Дердждепі США виникла справжня криза кадрів. Усе через дії Круза. Він нібито затримує затвердження десятків кандидатур.

Причиною таких дій політика називають його бажання домогтися санкцій проти скандального газопроводу.

Сенатор не може заблокувати призначення Байдена. Саме тому він намагається затягнути процес.

Повідомляють про затримання призначення на посади людей, незалежно від того, чи мають вони певне відношення до "Північного потоку-2".

Демократи вже заявили, що Круз зловживає своїм становищем та нібито ставить під загрозу нацбезпеку США.

Очільник сенатського комітету з міжнародних справ демократ Роберт Менендес заявив, що ситуація є безпрецедентною.