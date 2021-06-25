Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації через руйнівний обвал у Маямі

Джо Байден 25 червня схвалив декларацію через обвал житлового будинку у Маямі. Глава держави виділив ресурси на допомогу у ліквідації наслідків інциденту.

Байден про обвал будинку

Президент наказав федеральній допомозі доповнити зусилля штатів та місцевих організацій у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Вже призначили відповідального за відновлення у постраждалих районах.

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Міністерство національної безпеки федерального агентства щодо надзвичайних ситуацій надасть постраждалим програму для приватних осіб та домогосподарств.

Міністерство має мобілізувати та надавати на свій розсуд обладнання та ресурси, необхідні для пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації,

– мовиться у заяві Байдена.

Відомство також має допомогти місцевим органам у вивезенні сміття з місця інциденту.

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