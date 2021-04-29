Байден описав досягнення перших 100 днів на посаді президента США – Голос Америки

Джо Байден у зверненні до спільної сесії Конгресу описав досягнення своїх перших 100 днів на посаді президента США. Промова фокусувалася здебільшого на внутрішніх американських питаннях.

Темі зовнішньої політики Байден присвятив 7 хвилин з понад години, зосередившись зокрема на питанні суперництва із Китаєм та реакції на російську агресію. Президент наголосив, що Вашингтон не хоче посилювати напруження у відносинах, але лишати зловмисні дії Кремля без відповіді не може.

До теми США не прагнуть до напруженості відносин, але агресія Росії матиме наслідки, – Байден

Байден планує обговорити питання України з Путіним

Джо Байден планує порушити питання суверенітету й територіальної цілісності України на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо сторони домовляться про таку зустріч. Про це заявив радник президента з нацбезпеки Джек Салліван. Зустріч, за словами посадовця, може відбутися влітку 2021 року, якщо Вашингтон і Москва знайдуть прийнятну дату й місце проведення.

США та G7 відреагували на зміни в "Нафтогазі"

США та країни G7 застерігають владу України від політичного втручання у роботу держпідприємств після новин про звільнення Андрія Коболєва з посади голови "Нафтогазу".

Речник Держдепу США у твіттері заявив, що повага до стандартів корпоративного управління, прозорість та ефективність кадрового призначення в енергосекторі, в уряді або державних підприємствах є ключовим для збереження віри у те, що Україна віддана реформам.

Посли країн G7 нагадали, що ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності та виконання міжнародних зобов'язань України

У квартирі адвоката Трампа провели обшуки

Федеральні слідчі провели обшуки у квартирі Руді Джуліані, адвоката експрезидента США Дональда Трампа. Обшуки стосуються розслідування про можливе порушення ним законів про міжнародний лобізм, що пов'язаний із його діяльністю в Україні. Слідчі намагаються з'ясувати, чи займався Джуліані незаконним лобіюванням інтересів деяких українських посадовців та олігархів у 2019 році.

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