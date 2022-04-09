Байден підписав закони про санкції щодо російської нафти та про обмеження торгівлі з Росією

У Білому домі повідомили, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі. Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю.

Зокрема, тепер Штати зможуть підвищити тарифи на різні види імпорту. Зокрема, мовиться про товари зі сталі та алюмінію.

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Другий закон запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі звірств, які Росія коїть в Україні.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що її країна зробить усе, щоб притягнути винних до відповідальності. Відповідну заяву Квін зробила після трагедії у Бучі.

Ми зробимо все, що зможемо в рамках міжнародної системи, щоб президент Путін та усі причетні до цих воєнних злочинів були притягнуті до відповідальності,

– наголосила Квін.

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