Байден підписав законопроєкт про "історичні" 13,6 мільярда доларів для України

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення Україні 13,6 мільярда доларів.

Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільярда доларів раніше отримав остаточне схвалення в Конгресі США, як частина загального пакета урядових витрат у 1,5 трильйона доларів. Тож очікувалося, коли його лише підпише Джо Байден. 15 березня він його офіційно підписав.

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Пакет екстреної допомоги Україні у розмірі 13,6 мільярда доларів містить виділення Україні 3,5 мільярда доларів на оплату поставок військової техніки та спорядження, та 3 мільярди на розміщення та утримання військ США, які передислокуються до Східної Європи у зв'язку з агресією Росії проти України.

Крім того, витрати на допомогу Україні включають асигнування на економічні проєкти, гуманітарну допомогу населенню, яке постраждало внаслідок війни (4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців), а також на протидію російській дезінформації.

Раніше спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною набагато ширшої допомоги США.