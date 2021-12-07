Байден після переговорів із Путіним обговорить підсумки з європейськими союзниками, – ЗМІ

Президент США Джо Байден та глава Кремля Володимир Путін проводять перемовини 7 грудня. Після цього очільник Білого дому обговорить результати розмови з парнерами з ЄС

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела. Раніше з'явилась інформація, що розмова з лідерами Італії, Франції, Великої Британії та Німеччини вже відбулась.

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Лідери країн ЄС раніше висловили стурбованість щодо ситуації

Отож, ймовірно, що після відеодзвінка Путіну буде ще одна розмова Байдена з лідерами країн ЄС.

У понеділок, 6 грудня, під час розмови з очільником Білого дому глави країн ЄС запевнили у своїй стурбованості "з приводу нарощування російської армії на кордонах України та дедалі жорсткішої риторики Росії".

Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,

– мовилось в оприлюдненій заяві Білого дому.

Президент Франції Еммануель Макрон, німецька канцлерка Ангела Меркель італійський прем'єр Маріо Драгі та глава уряду Британії Борис Джонсон погодились, що єдиним виходом для вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатичний.

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Зеленський поговорив з Блінкеном

Вранці перед розмовою Байдена та Путіна президент Зеленський провів переговори з головою Держдепу Ентоні Блінкеном. Політики погодили, що Вашингтон та Київ діятимуть узгоджено.

Що відомо про перемовини Путіна та Байдена

Президенти США та Росії вийшли на перемовини з допомогою відеозв'язку ввечері 7 грудня.

Раніше пресслужби глав держав повідомляли, що вони обговорять цілу низку питань.

Одна з головних тем – загострення біля кордону України.

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