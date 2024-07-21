Байден після виходу з президентських перегонів назвав кандидатуру, яку "повністю підтримує"

Президент США Джо Байден оголосив, що він виходить із президентських перегонів у виборах. Водночас американський очільник назвав кандидатуру, яку підтримує.

Мовиться про віцепрезидентку США Камалу Гарріс. Про це Джо Байден написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

До теми Байден вийшов з президентських перегонів

Байден підтримав кандидатуру Гарріс у виборах

У своєму пості у соцмережі Х глава США звернувся до своїх колег-демократів, сказавши, що він вирішив не приймати номінацію як кандидата на президентські вибори у США, які мають відбутися у листопаді 2024 року, та зосередити всю свою енергію на своїх обов’язках президента до кінця свого строку.

Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку та схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року,

– написав Байден.

Він також сказав демократам, що настав час об’єднатися та перемогти Трампа. І закликав зробити це.

Цікаво, що на кандидатуру Гарріс уже відреагував Дональд Трамп, який балотується від Республіканської партії. Експрезидент США заявив CNN, що перемогти Гарріс на президентських виборах у США буде "набагато легше, ніж Байдена".

Раніше Джо Байден опублікував у мережі листа, в якому він оголосив, що не братиме участь в виборах на пост президента США. Американський лідер наголосив, що згодом упродовж тижня звернеться до нації та детальніше розповість про своє рішення.