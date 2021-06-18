Байден почав "грати м'язами", це збенетежило Путіна, – Печій

Що стосується зовнішнього світу, то на Заході звикли вимірювати ризики в такому вимірі як "майбутній імідж країни". Навіть Джо Байден про це згадував після саміту 16 червня.

Втім, схоже, Путіну байдуже на таке поняття як якийсь там імідж. Таку думку висловив Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора".

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Журналіст поставив риторичне питання: "Здавалося б, тоді навіщо взагалі весь цей саміт, пресконференція і подальше обговорення – як же будуть співіснувати США і Росія?"

Тож, як він відповів, Байдену важливо було, по-перше, публічно заявити про прихильність демократії, про захист своїх союзників, і про те, що він буде боротися за дотримання інтересів Заходу.

А по-друге, Байден вперше, в путінській же манері, раптом почав "грати м'язами". І це збентежило Путіна,

– запевнив Печій.

Він додав, що після повернення до Москви, він навіть зізнався, мовляв, справжній Байден – це не той старий, якого ви всі бачите, це лідер, який знає, що робить і робить це добре.

Байден зустрівся з Путіним: головне

Джо Байден 16 червня зустрівся у Женеві з Володимиром Путіним. Зустріч тривала 4,5 години разом з перервою.

Президенти Сполучених Штатів та Росії обговорили низку питань, серед яких – конфлікт на Сході України.

Після закінчення саміту лідери обох країн дали 2 окремі пресконференції. Путін під час спілкування з журналістами висловився про Україну. Він заявив, що Росія має лише одне зобов'язання – слідкувати за дотриманням українською стороною мінських переговорів. А стягування російських військ у тимчасово окупований Крим він пояснив "навчаннями на своїй території".

Очільник Кремля згадав і Революцію Гідності в Україні, назвавши ці події "кривавим переворотом".

Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео