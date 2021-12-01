Байден поговорить з Зеленським перед розмовою з Путіним, – Єрмак

Президент США Джо Байден планує зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак перед цим, американський лідер проведе розмову з Володимиром Зеленським.

Розмова між президентами США й України точно відбудеться. Про це в інтерв'ю заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Розмова може бути до і після зустрічі

За словами Андрія Єрмака, розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена можуть відбутися двічі – до і після розмови з Путіним. Однак тут є декілька варіантів.

Точно буде одна розмова з президентом, а може бути і дві. Може бути, до – з держсекретарем, а потім – з президентом. Але точно буде,

– Єрмак.

За словами голови Офісу Президента, дипломатичні стосунки України та США перебувають на найвищому рівні. Представники обох країн комунікують по декілька разів на тиждень.

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