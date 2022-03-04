Байден поговорив з адміністратором Нацуправління ядерної безпеки щодо ситуації на ЗАЕС

Світові лідери занепокоєні тим, що російські окупаційні війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Це становить небезпеку майже для половини світу.

З приводу ситуації президент США Джо Байден поговорив із українським лідером Володимиром Зеленським. Після розмови Байден поспілкувався з адміністратором Нацуправління ядерної безпеки.

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Президент України в розмові з Джо Байденом наполіг, що Росія має припинити військову діяльність у цьому районі. Необхідно дати пожежникам і рятувальникам доступ до місця події,

– мовиться у повідомленні Білого дому.

Президент Байден також розмовляв із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США та адміністратором Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі. Він отримав оновлення щодо ситуації на станції. Байдена й надалі регулярно інформуватимуть.





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