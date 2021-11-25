Байден "помилував" індичок з нагоди Дня подяки у США: промовисті фото та відео
Джерело:CNN
Американці готуються відзначати День подяки, який у 2021 році припадає на 25 листопада. Напередодні з нагоди свята президент Джо Байден традиційно "помилував" двох індичок.
Щасливиці на прізвисько "Арахісове Масло" та "Желе" проведуть решту свого життя у зоопарку. Урочисту церемонію "помилування" провели у Білому домі 19 листопада.
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Що заявив Байден під час церемонії
Цих птахів виростили в американському місті, що у штаті Індіана. Байден пожартував, що їх обрали через "темперамент та зовнішність". "А також, я підозрюю, статус вакцинації", – додав він, усміхаючись. Політик уточнив, що прізвиська "Арахісове масло" та "Желе" нагадують йому про бутерброд, яким він часто обідає. Зазначимо, що до церемонії індички традиційно перебували у готелі Willard Intercontinental Hotel.
Індички у готелі Willard Intercontinental Hotel / Фото Getty images
Зазначимо, що "національну індичку" щороку обирають американці під час голосування у соцмережах. Адміністрація президента організовує спеціальне голосування – можна вибрати одного птаха із 30 кандидатів. Участь у церемонії бере й "віцеіндичка".
"Важливо продовжувати подібні традиції, щоб пригадувати, як із темряви народжується світло, надія та прогрес. Вважаю, що саме це й представляє цьогорічний День подяки", – наголосив Байден.
Як відбувалася церемонія "помилування" індичок / Фото Getty images
Байден традиційно "помилував" індичок: дивіться відео
Після церемонії індичок мають перевезти до Науково-освітнього центру зоології Університету Пердью. Він розташований у місті Вест-Лафейетт. Там птахи й перебуватимуть надалі.
Вшанування індички на День подяки: історія традиції
- Ще у 1947 році Національна федерація індички й Національна рада птахозаводчиків уперше подарували індичку тодішньому президенту США Гаррі Трумену. Втім, про "помилування" тоді й зовсім не мовилося.
- Згідно з чутками, традицію "помилування" історію президента ще з часів адміністрації Лінкольна. Кажуть, що маленький син президента тоді попросив батька подарувати життя домашній індичці, яка мала бути частиною їхнього обіду на День Подяки.
- Перше документально підтверджене "помилування" індички відбулося у 1963 році, коли при владі був Джон Кенеді. Втім, його наступники, зокрема Джеральд Форд та Річард Ніксон, офіційно цього не робили.
- У 1989 році президент Джордж Буш вирішив відродити цю цікаву традицію. Відтоді щороку у День подяки, який відзначають у четвертий четвер листопада, проводять урочисту церемонію "помилування".