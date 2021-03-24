Байден пообіцяв до кінця травня забезпечити вакциною кожного американця

Джо Байден впевнений, що США до кінця травня матимуть 600 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Це дозволить забезпечити щепленням кожного американця.

Президент США зазначив, що наразі влада запроваджує план з порятунку країни. Про це він повідомив 23 березня під час перебування у штаті Огайо.

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До кінця травня у нас буде близько 600 мільйонів доз, цього достатньо для кожного американця,

– сказав глава держави.

План порятунку США

Джо Байден також заявив, що наразі планується виділення фінансів з метою забезпечення більшої кількості місць для щеплень, залучення персоналу та закупівлю потрібного для цього обладнання.

Він нагадав, що для цього довелося застосувати Закон про оборонне виробництво.

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