Байден пообіцяв Зеленському артилерійські системи, вертольоти та БТР на майже мільярд доларів
Джерело:Білий дім
США нададуть Україні озброєння майже на 800 тисяч доларів. Зокрема мова йде про те, що напередодні поосив президент Володимир Зеленський.
Таку допомогу презимидент США Джо Байден пообіцяв під час розмови з Володимиром Зеленським. Причиною такого кроку є підготовка росіян до наступу на Донбасі.
Нагадаємо Зеленський назвав партнерам конкретний перелік зброї, яка потрібна Україні для захисту
Яку допомогу отримає Україна
Згідно з розпорядженням Джо Байдена, Україна повинна отримати системи озброєння, які уже раніше до нас прибували з США. Окрім них, Вашингтон надасть нам артилерійські системи та снаряди. Також байден схвалив передачу гелікоптерів.
Цей новий пакет допомоги міститиме багато високоефективних систем озброєння, які ми вже надали, і нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія розпочне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових гелікоптерів,
– заявив Байден.
Лідер Білого дому також наголосив, що США продовжують сприяти передачі озброєння від інших країн світу.