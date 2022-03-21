Байден попередив про загрозу кібератак із боку Росії

Розвідка Сполучених Штатів отримала дані, які підтверджують, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак. Про це повідомив президент Джо Байден.

Він нагадав, що раніше вже попереджав про загрозу кібератак російськими силами проти США. У такий спосіб Росія намагається відповісти на безпрецедентні економічні витрати, які Штати разом із союзниками та партнерами завдали країні-агресорці.

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Білий дім продовжуватиме використовувати всі інструменти для стримування та, якщо необхідно, реагування на кібератаки на критично важливу інфраструктуру США.

Я закликаю наших партнерів у приватному секторі негайно посилити кіберзахист шляхом впровадження найкращих практик. Ваша пильність і невідкладність сьогодні можуть запобігти або пом'якшити атаки завтра,

– наголосив Байден.

Він також повідомив, що агентство кібербезпеки Департаменту внутрішньої безпеки США (CISA) активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією та вказівками щодо пом'якшення наслідків, щоб допомогти захистити їхні системи та мережі.

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