Байден прийняв президента Фінляндії в Білому домі: ймовірно, обговорювали вступ у НАТО
Джерело:Reuters
Президент США та президент Фінляндії зустрілися у Білому домі 4 березня. Мовилося про посилення оборонної співпраці.
Є підстави припускати, що могли глави держав зачепити й тему вступу Фінляндії до НАТО. Нагадаємо, ця країна межує із Росією, а отже – також відчуває загрозу.
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Фіни та американці посилюють "оборонну співпрацю"
Президент Фінляндії Саулі Нііністо розповів про свою зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Вашингтоні 4 березня. І сказав опісля, що країни домовилися активізувати оборонну співпрацю.
Нііністо, звертаючись до журналістів, також наголосив:
- Фінляндія відповідає критеріям членства у НАТО.
- Швеція також була залучена до розмови.
Такі заяви можуть свідчити, що глави держав предметно обговорювали членство у НАТО щонайменше Фінляндії. Адже вона межує з Росією, а отже – відчуває загрозу.
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