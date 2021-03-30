Байден продовжив надзвичайну ситуацію у США через хакерські атаки

Джо Байден продовжив дію надзвичайної ситуації в країні на невизначений термін. За словами президента США, цього вимагають регулярні хакерські атаки.

Як пояснили у Білому домі, надзвичайна ситуація в країні передбачає введення санкцій. Вони можуть запроваджуватися проти осіб та організацій, які причетні до хакерських атак на США.

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Що сказав Байден

Байден зазначив, що надзвичайну ситуацію в країн, запроваджену через хакерські атаки, ввели в дію указом від 1 квітня 2015 року.

Суттєва зловмисна кіберактивність, яка походить або скеровується з боку осіб, що перебувають здебільшого поза межами США, продовжує створювати особливу й надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці США,

– мовиться у документі.

Зауважимо, що надзвичайні ситуації в США вводяться указом глави Білого дому й тривають впродовж одного року, якщо президент не продовжить їх на наступний термін.

Раніше найвищі органи нацбезпеки Сполучених Штатів припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки на низку урядових установ США. На їхню думку, хакери, які здійснювали кібератаки на урядові та приватні установи, є росіянами за походженням.

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Про яку хакерську атаку мовиться