Байден пропонує конфіскувати активи у російських олігархів на користь України
Активи російських олігархів у США можуть бути конфісковані на користь України. З відповідною ініціативою виступив президент Джозеф Байден.
У США розширять повноваження правоохоронців, щоб конфіскувати активи олігархів
Байден у четвер, 28-го квітня, під час брифінгу оголосив, що подасть таку пропозицію до Конгресу, повідомляє 24 канал. Президент США надішле у Конгрес законопроєкт, який забезпечить доступ до активів російських олігархів, які були отримані злочинним шляхом.
Варте уваги Байден надішле у Конгрес запит про додаткову допомогу для України
Це тих, хто є клептократами. Це погані хлопці,
– сказав Байден з посмішкою.
Він розповів, що законопроєкт надасть американським правоохоронцям можливість розширити свої повноваження і конфіскувати активи "цих клептократів".
Також, за словами Байдена, законопроєкт передбачає, що після продажу активів олігархів кошти можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
Конфіскація російських коштів
- Уряд України вже оцінив збитки від повномасштабного вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів. Також в уряді заявили, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.
- В Україні хочуть здійснювати відбудову російськими коштами, які заморожені за кордоном. За даними Forbes, у світі заморожено близько 400 мільярдів російських коштів.
- В Офісі Президента розповіли, що Україна має два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.
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