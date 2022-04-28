Байден пропонує конфіскувати активи у російських олігархів на користь України

Активи російських олігархів у США можуть бути конфісковані на користь України. З відповідною ініціативою виступив президент Джозеф Байден.

У США розширять повноваження правоохоронців, щоб конфіскувати активи олігархів

Байден у четвер, 28-го квітня, під час брифінгу оголосив, що подасть таку пропозицію до Конгресу, повідомляє 24 канал. Президент США надішле у Конгрес законопроєкт, який забезпечить доступ до активів російських олігархів, які були отримані злочинним шляхом.

Варте уваги Байден надішле у Конгрес запит про додаткову допомогу для України

Це тих, хто є клептократами. Це погані хлопці,

– сказав Байден з посмішкою.

Він розповів, що законопроєкт надасть американським правоохоронцям можливість розширити свої повноваження і конфіскувати активи "цих клептократів".

Також, за словами Байдена, законопроєкт передбачає, що після продажу активів олігархів кошти можуть бути спрямовані на допомогу Україні.

Конфіскація російських коштів

Уряд України вже оцінив збитки від повномасштабного вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів. Також в уряді заявили, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

В Україні хочуть здійснювати відбудову російськими коштами, які заморожені за кордоном. За даними Forbes, у світі заморожено близько 400 мільярдів російських коштів.

В Офісі Президента розповіли, що Україна має два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

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