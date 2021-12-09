Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Джо Байден у четвер, 9 грудня, зідзвонився з Володимиром Зеленським. Розмова відбулася через 2 дні після відеоконференції президента США з президентом Росії Володимиром Путіним.

Байден та Зеленський обговорили ключові питання. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Про що говорили президенти

Андрій Єрмак заявив, що Джо Байден підтвердив надання необхідної допомоги від США для України для посилення обороноздатності. Крім того, Вашингтон готовий до введення жорстких санкцій проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення.

Президент США у розмові з Володимиром Зеленським, за словами Єрмака, висловив підтримку членства України в НАТО, однак наполягав на тому, що рішення про членство в Альянсі повинні ухвалювати лише українці та інші члени НАТО.

Також політики обговорили питання "Північного потоку-2".

Керівник Офісу Президента заявив, що Джо Байден вважає позитивними зміни в Україні та привітав проведення реформ.

Була дуже тепла бесіда і дуже відверта,

– підкреслив Єрмак.

Також глава Офісу Президента додав, що під час розмови Джо Байден висловив підтримку ініціативам України щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ на новорічні свята та повного припинення вогню, яке, на жаль, не підтримали на засіданні Тристоронньої контактної групи.

США і нормандський формат

Серед тем обговорення президентів був і нормандський формат і долучення до нього США. Андрій Єрмак заявив, що в Білому домі зацікавленні у врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме тому США хочуть долучитися до переговорів. Однак щодо конкретного залучення Вашингтона до нормандських переговорів не говорили. Вашингтон, за словами Єрмака, може вийти на іншу платформу для переговорів.

За словами Єрмака, на завершення розмови Джо Байден наголосив, що вірить у президента Володимира Зеленського. Лідер Білого дому додав, що без безпеки України про безпеку Європи говорити неможливо.

Що про переговори розповів Зеленський

Володимир Зеленський у своєму твітері написав, що Джо Байден ознайомив його зі змістом переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня. Крім того, глава держави додав, що говорили і про війну на Сході України.

Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні,

– повідомив Зеленський.

Розмова двох президентів тривала близько 1,5 години. Вона відбулася після старту Саміту за демократію, який відкрив Байден. Участь у заході взяв Зеленський та ще понад 100 лідерів. Росію на подію не запросили.

Перша реакція Зеленського на відеоконференцію

Спершу ЗМІ повідомляли, що розмова Байдена і Зеленського відбудеться також 7 грудня – відразу після розмови президента США з очільником Кремля. Водночас згодом українська сторона повідомила, що Штати запропонували для розмови 9 грудня.

Розмову Байдена і Путіна Зеленський вперше прокоментував 8 грудня під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Український лідер назвав перемогою України те, що США – завжди її підтримують.

За словами Зеленського, ми побачили особисту роль Байдена у врегулюванні війни на Сході України.

Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Росії,

– зауважив український лідер.

Зустріч Байдена і Путіна: головне

Зустріч президентів США та Росії відбулася 7 грудня у форматі відеоконференції по захищеній лінії. Перші кадри зустрічі показали публічно, а далі розмова Джо Байден та Володимира Путіна проходила у закритому форматі.

Згодом почали з'являтися перші деталі розмови політиків.

Байден заявив Путіну, що питання вступу України до НАТО – це питання лише двох сторін. Альянсу та самої України. Жодна третя сторона не може втручатися в ухвалення цих рішень.

Президент США також попередив очільника країни-агресорки: якщо Росія нападе на Україну, США зроблять те, чого не зробили у 2014 році.

Байден пригрозив Путіну жорсткими економічними санкціями.

Також президенти обговорили питання кібербезпеки та спільну роботу над міжнародними проблемами, такими як ситуація в Ірані.

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