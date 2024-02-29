Байден пройшов медогляд, щоб перевірити придатність до президенства

Джо Байден пройшов медичну комісію, щоб перевірити свою спроможність бути президентом. Він пройшов спеціалістів з оптометрії, стоматології, ортопедії, фізіотерапії, неврології, медицини сну, кардіології, радіології і дерматології.

Президент США Джо Байден пройшов щорічний медогляд, який підтвердив, що він здатен виконувати свої обов'язки. Доктор Кевін О'Коннор у своєму звіті заявив, що американський лідер не має "жодних нових проблем" зі здоров'ям.

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Президент тренується 5 днів на тиждень

У звіті мовиться, що президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Відповідно до нього, Байден досі є здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі їх без будь-яких винятків або пристосувань.

Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача,

– написав О'Коннор.

Джо Байден вже став найстаршим лідером США, а якщо його переоберуть на посаду президента, то йому буде вже 86 років. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила, що, за словами лікаря президента, він "не потребує когнітивного тесту".

Фахівці оглянули президента США та поділились своїми висновками.

Відповідно до обстежень, Байден важить 80,7 кілограма і має зріст 182,8 сантиметра. Це повністю відповідає попереднім даним. Лікар стверджує, що політик "продовжує тренуватися щонайменше п'ять днів на тиждень".

У попередніх обстеженнях вказувалось, що у Байдена була скута хода, викликана "зносом" хребта. Однак ці зміни оцінюють як зміни помірної важкості, які не потребують спеціального лікування.

Крім цього, Байден поскаржився на біль у лівому стегні.

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