Байден у прямому ефірі назвав журналіста "тупим су*им сином", а потім зателефонував і вибачився
Джерело:Fox News
Джо Байден у прямому ефірі назвав журналіста Пітера Дусі "тупим су*им сином". Це сталося після запитання про інфляцію.
Сам Дусі згодом зізнався, що у ту мить не чув слів Байдена. Тепер журналісту цікаво, чи Білий дім "запікуватиме" слова Байдена у своїй стенограмі.
Зауважте Рік після інавгурації Байдена: найкращі фото подружжя з Єлизаветою II, Франциском та іншими
Інцидент відбувся, коли журналістів попросили залишити залу. Однак Дусі вигукнув запитання. Він поцікавився, чи вважає Байден інфляцію "політичним тягарем напередодні проміжних виборів".
Спершу президент зауважив, що це – "цінне зауваження". Згодом Байден продовжив свою промову, а тоді заявив "ну що за тупий су*ий син".
Байден назвав журналіста "тупим су*им сином": дивіться відео
Згодом Байден зателефонував Дусі
- Журналіст розповів, що приблизно через годину після інциденту Байден зателефонував йому. Розмова була приємною. Президент заявив: "нічого особистого, приятелю".
- Дусі та Байден говорили про те, що час рухатися вперед.
- Журналіст запевнив, що продовжить ставити запитання. А Байден зауважив: "ти маєш це робити".
- Згодом Дусі зауважив: йому не потрібно, аби перед ним хтось вибачався. Журналіст запевнив, що Байден може називати його як хоче, аби це змушувало президента говорити.