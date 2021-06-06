Байден та Путін можуть зустрітися не в Женеві, – ЗМІ

Саміт Джо Байдена та Володимира Путіна може пройти не у швейцарській Женеві. Зустріч президентів Сполучених Штатів та Росії, ймовірно, відбудеться на одній із вілл недалеко від міста.

Колумніст видання Ален Журдан заявив, що в Женеві важко знайти місце, яке б відповідало рівню зустрічі глав двох найсильніших країн світу.

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Місце зустрічі Байдена та Путіна

У швейцарської влади досі немає протокольного простору в Женеві, призначеного для двосторонніх зустрічей такого рівня,

– написав журналіст.

Він зазначив, що вілла Fleur d'eau не підійде для зустрічі лідерів США та Росії, бо належить Китаю.

Журдан вважає, що найбільш імовірним місцем проведення саміту Байдена та Путіна стане маєток Lohn. Він розташований неподалік столиці Швейцарії міста Берн.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо