Байден та Путін під час майбутньої розмови обговорять Україну, – Лавров

Наразі точно невідомо, коли відбудеться зустріч Джо Байдена та Володимир Путіна, однак одна з тем переговорів вже відома. За словами глава МЗС Сергія Лаврова, президенти США та Росії говоритимуть про Україну.

Як сказав Лавров, тему України порушать у будь-якому випадку. Щоправда, ані терміни зустрічі, ані її формат наразі невідомі.

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У якому саме контексті обговорюватимуть ситуацію в Україні – теж таємниця.

Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне,

– сказав Лавров.

Водночас міністр зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні. Лавров аргументував це тим, що для цього є нормандський формат.

"Я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Росії. І виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі", – додав очільник МЗС Росії.

Також Лавров заявив, що США можуть "сильніше вплинути на Україну", ніж будь-хто інший.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо

У Росії заявили, що Джо Байден і Володимир Путін найближчим часом можуть провести онлайн-перемовини щодо НАТО та України.

Речник президента країни-агресора Пєсков зазначив, що розмова можливо відбудеться до кінця 2021 року, а можливо й пізніше.

Водночас у США не готові анонсувати контакти з Москвою на вищому рівні.

Раніше президенти США та Росії спілкувалися 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції. Під час зустрічі американський лідер вкотре рішуче підтвердив непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.