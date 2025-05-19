Невиліковна хвороба: лікарі оцінили, скільки Байден може прожити з раком простати
- У Джо Байдена діагностували 4 стадію раку простати з метастазами в кістки, що вважається невиліковною.
- Сучасні методи лікування можуть дозволити прожити пацієнтам з таким діагнозом 5 – 10 років або більше.
- Існує близько 10 нових методів лікування, які суттєво змінили підхід до лікування метастатичного раку простати.
У Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки. Це найнебезпечніша стадія захворювання, що вважається невиліковною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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Що відомо про хворобу Байдена
Як повідомив речник Байдена, у експрезидента США діагностували найсмертоноснішу – 4 стадію раку простати, яка вже поширилася на кістки.
Цю хворобу неможливо вилікувати, однак нещодавні досягнення в діагностиці та лікуванні раку простати дозволили продовжити життя онкохворих.
Доктор Джадд Моул, експерт з раку простати в Університеті Дьюка, сказав, що чоловіки, у яких рак простати поширився на кістки, “можуть прожити 5, 7, 10 або більше років” за допомогою сучасних методів лікування. Моул сподівається, що смерть Байдена настане з природніх причин, а не від хвороби.
Зараз пацієнтам, таким як пан Байден та інші, у яких розвивається метастатичний рак простати, пощастило більше, ніж пацієнтам у минулому. Існує близько 10 нових методів лікування цього захворювання, і вони суттєво змінили картину,
– пише видання.
Експрезидент Джо Байден та його родина наразі розглядають варіанти лікування.