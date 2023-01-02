Збираємо максимально широку коаліцію, – Байден про війну в Україні й інші виклики

У Сполучених Штатах Америки не втомлюють говорити про підтримку нашої країни у війні проти Росії. Зокрема, президент Джозеф Байден натякнув, що світові держави консолідуватимуть сили, аби Україна перемогла.

Цей, новий 2023 рік, обіцяє бути надзвичайно складним через потенційне загострення економічної кризи та війну, що Кремль розв'язав проти всього українського народу. Однак зі слів американського лідера зрозуміло, що Вашингтон надалі підтримуватиме Київ.

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Світ має впоратися з глобальними викликами

Як повідомляє Державний департамент США, цитуючи слова Байдена, перед цивілізованими світовими держави постало чимало викликів. Зокрема, це війна в Україні, проти якої потрібно консолідувати усі наявні ресурси, зміцнивши коаліцію.

У цей момент великих глобальних викликів — від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України — ми об'єднуємо найширшу коаліцію партнерів, щоб досягти результатів,

– йдеться у заяві президента США.

Зауважмо, що Джо Байден не уточнив, які саме партнери України мають укріпити союзництво. Ймовірно, – це країни Європи та, власне, Сполучені Штати. Саме ці держави від початку вторгнення найбільше нам допомагають.

Що таке коаліція З різних мов це слово означає "союз". Зазвичай коли говорять про створення коаліції, мають на увазі об'єднання держав чи партій для досягнення спільної мети.

Джерело: Вікіпедія

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Бюджет США на 2023 рік: чи закладена там допомога Україні

До цієї теми зазначимо, що напередодні нового року президент США Джо Байден підписав бюджет держави. Важливо, що у документі йдеться також про фінансову допомогу нашій країні.

За словами американського лідера, підтримка стане вирішальною та становитиме аж 44,9 мільярда доларів. Тобто українцям не варто переживати щодо того, що світ заплющує очі на те, що відбувається у нашій державі. Партнери своїми діями засвідчують, що допомагатимуть нам стільки, скільки буде потрібно.