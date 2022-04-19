Байден сказав Обамі, що планує виставити свою кандидатуру на виборах 2024 року, – ЗМІ

Джо Байден розповів Бараку Обамі, що має намір виставити свою кандидатуру на вибори президента США, які відбудуться 2024 року.

Про це 19 квітня повідомила газета The Hill, посилаючись на власні джерела. Раніше чинний очільник Сполучених Штатів інформував про плани балотуватися на другий термін під час пресконференції в Брюсселі ще у березні.

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Джо Байден хоче брати участь у виборах, і він явно прагне того, щоб всі про це знали,

– зазначив співрозмовник.

За його словами, глава Білого дому залишається тим представником Демократичної партії, який має найвагоміші шанси перемогти на виборах Дональда Трампа у разі висування його кандидатури від Республіканської партії.

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Джо Байден став президентом США у віці 78 років. Це зробило його найстаршим главою держави на момент обрання.

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