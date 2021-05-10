Байден візьме участь у саміті "Бухарестської дев'ятки", де обговорюватимуть Україну

Президент США Джозеф Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" на рівні глав держав. Він відбудеться у гібридному режимі.

Запрошення для участі у саміті Байдену та Столтенбергу надіслали президент Польщі Анджей Дуда та глава румунської держави Клаус Йоганніс. У відповідь вони підтвердили свою участь.

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Деталі зустрічі

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що саміт "Бухарестської дев'ятки" насамперед буде присвячений питанням безпеки. Він також вписуватиметься у переговори в рамках Ініціативи трьох морів.

За словами Солоха, ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС та НАТО, сприятимуть будівництву трансатлантичних контактів.

У зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен,

– зазначив Солох.

"Бухарестську дев'ятку" утворили в 2015 році. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

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Солох також заявив, що під час саміту згадають й про ситуацію в Україні та безпеку в басейні Чорного моря.

"Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено", – заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі.

Варто зауважити, що гібридний характер саміту передбачає, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, перебуватимуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів доєднаються до них в онлайн-режимі.