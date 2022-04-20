Байден відповів, чи приїде в Україну найближчим часом

Низка світових лідерів приїжджали на Київщину, аби на власні очі побачити те, що російська армія зробила з містами та селами. Водночас Джо Байден наразі не планує візит в Україну.

Президент США сказав, що він не знає, коли приїде в Україну. Це він повідомив журналістам 19 квітня.

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Відповідь така: я не знаю (коли поїду в Україну – 24 канал). Я був в Україні багато разів, але нещодавно там не був,

– наголосив Байден.

У Білому домі зазначили, що поїздки не планують. Однак, якщо вона таки буде, то жодних деталей, з міркувань безпеки, не повідомлятимуть.

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