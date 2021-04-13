Байден вирішив не змінювати посла США у Росії, – CNN

У Білому домі заявили, що не звільнятимуть Джона Саллівана з посади посла США у Росії. Відповідне рішення ухвалили на тлі загострення відносин двох країн і ескалації на Донбасі.

А адміністрації Джо Байдена вважають дипломата надійною людиною, яка не підведе. Про це телеканал CNN повідомляє з посиланням на джерело у резиденції глави Штатів.

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Адміністрація Байдена вирішила, що професіоналізм, продемонстрований Салліваном – це найцінніша річ у ситуації, коли відбуваються політичні зміни у відносинах США і Росії,

– сказав колишній посол США у Росії Джон Теффт.

Варто зазначити, що Джона Саллівана призначили за правління 45-го президента Дональда Трампа.

Спершу Джо Байден замислювався про заміну посла, але вирішив зберегти його на посаді.