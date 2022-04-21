Байден оголосив нову допомогу Україні і санкції проти Росії – відео

Джо Байден виступив із заявою щодо України. Лідер США розповів, що перед зверненням розмовляв з Денисом Шмигалем, який наразі перебуває у Вашингтоні.

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Допомога Україні

Під час виступу Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Цього разу – на 800 мільйонів доларів, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні я оголошую про ще один пакет допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, щоб посилити здатність України вести бойові дії на Сході, на Донбасі,

– наголосив Байден.

За словами президента США, новий пакет допомоги включає:

артилерійські системи;

гаубиці;

боєприпаси для гаубиць;

тактичні дрони.

Байден наголосив, що Штати зможуть допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.

Закриття портів для Росії

Також Байден оголосив, що слідом за Євросоюзом Штати заборонять кораблям Росії заходити у порти. Жодних винятків не буде.

Економічна підтримка України

Окрім того, президент США пообіцяв, що його країна виділить для України ще 500 мільйонів доларів. Ці гроші спрямують на пряму економічну допомогу. Український уряд зможе витратити мільйони на:

стабілізацію економіки;

підтримку населення;

виплату зарплат працівникам.

Допомога біженцям

Окрім того, Байден анонсував програму "Об'єднуйтесь для України". Вона дозволить українським біженцям емігрувати з Європи безпосередньо до США за прискореною процедурою.

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Також Байден закликав закликав Росію забезпечити евакуацію з Маріуполя. Зокрема, з комбінату "Азовсталь".