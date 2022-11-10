"Зроблю все, щоб Трамп не був президентом": Байден може балотуватися, але порадиться з дружиною

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться у 2024 році. На початку наступного року країна дізнаватиметься про учасників президентських перегонів.

Про це повідомив президент США Джо Байден на пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу. За його словами, рішення брати участь у виборах буде "сімейним".

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"Я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше", – зазначив Байден.

Він додав, що обговорить питання участі у виборах з дружиною під час свят. Рішення Байден озвучить на початку 2023 року.

Позиція щодо Трампа

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. Американці вибирали Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у низці штатів. Байден не братиме до уваги результати цих виборів, коли ухвалюватиме рішення балотуватися чи ні. Це телеканалу NBC News підтвердили помічники та радники президента.

Байден відреагував на можливість того, що колишній президент Дональд Трамп знову балотуватиметься на посаду.

Якщо Дональд Трамп знову висунеться, я зроблю все в рамках легальних методів, щоб наступним президентом він не став, — заявив чинний президент.

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