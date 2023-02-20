Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений, – Байден вказав на головну помилку диктатора

У понеділок, 20 лютого, до Києва прибув президент Джо Байден. Він запевнив, що Захід продовжить підтримувати Україну.

Під час свого виступу у Києві Джо Байден наголосив, що російський диктатор Владімір Путін не врахував всі деталі, коли розпочав наступ на Україну.

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Захід продовжить підтримувати Україну

На думку Байдена, Путін вважав, що Україна слабка, а Захід розділений.

Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся, –

наголосив американський лідер.

Президент США вважає, що зараз Владімір Путін так не думає.

"Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом", – додав Байден.

Візит Байдена до Києва: головне

У Офісі президента повідомили, що візит Байдена в Україну – стратегічний. Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що у Києві вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли.

Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію. Байден анонсував поставку критично необхідного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, системами для ураження бронетехніки та радіолокаційними системами.

Володимир Зеленський та Джо Байден вшанували полеглих захисників України. Це відбулось у Києві біля меморіалу пам'яті загиблих у війні з Росією українських героїв.

Президент США Джо Байден залишив Київ після того, як прибув з неанонсованим візитом. Інформацію про те, що Байден залишив Київ, повідомила американська журналістка Кейтлен Коллінз, близько 14:00.

Президенти США та України провели спільний брифінг за підсумками зустрічі тет-а-тет та у розширеному форматі. Що сказали лідери обох держав – читайте за посиланням.