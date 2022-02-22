Байден вважає, що у Росії ще є час повернутися до дипломатії

Президент США підкреслив, що у Володимира Путіна досі залишається можливість відступити від кривавих сценаріїв та не здійснювати нових вторгнень до України. Штати при цьому залишаються відкритими до перемовин.

Відповідну заяву Джозеф Байден зробив під час свого чергового звернення до громадян США у Білому домі. За словами американського президента, увесь світ бачить, що Росія перетнула межу та порушила низку міжнародних законів.

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Під час своєї заяви очільник Овального кабінету оголосив нові санкції проти РФ – за визнання терористичних анклавів на Донбасі.

Будемо судити по діях, а не по словах

Наприкінці своєї промови Байден наголосив на тому, що Путін ще може уникнути кровопролиття та нищівних санкцій проти Росії, якщо повернеться до дипломатії.

Однак весь цивілізований світ не дивитиметься на слова, а судитиме про Росію виключно по її діях.



США та союзники відкриті до дипломатії, якщо вона є серйозною. Ми готові відповідати на будь-які дії Росії у єдності, чітко та в координації. Сподіваюся, що дипломатія все ще спрацює,

– наголосив Байден.

Дивіться відео промови Байдена про дипломатичний вихід з російської кризи:

Оголосив серйозні санкції та пригрозив зміцненням Балтійських країн

Окрім того, президент США заявив, що Вашингтон продовжить військову допомогу Україні. Крім того, у випадку, якщо російські окупаційні війська затримаються в Білорусі, НАТО значно підвищить оборонну здатність Латвії, Литви та Естонії.

У якості ж покарання за визнання створених Москвою на Донбасі квазіутворень Байден оголосив санкції щодо РФ, які почнуть діяти з 23 лютого: