Американці голосуватимуть за Байдена всупереч власному бажанню?

Джо Байден офіційно заявив про намір балотуватися на другий термін президента США, але мало хто серед американців сприйняв цю новину з ентузіазмом. Чому ж демократи розраховують, що виборці підтримають Байдена всупереч їхньому бажанню – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Тимчасовий президент

Чотири роки тому, 25 квітня 2019 року, Джо Байден вперше оголосив про бажання йти в президенти Сполучених Штатів Америки. Тоді він чітко окреслив два завдання, які мало виконати його обрання новим головою держави:

по-перше, усунути з Білого дому Дональда Трампа;

по-друге – стати перехідною фігурою між старим і новим поколінням Демократичної партії.

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Саме в якості перехідного, тимчасового президента Байдена і сприймали протягом перших років його перебування на посаді. Ще перед виборами 2020 року виборці бачили, що стан його здоров'я поступово погіршується.

Байден фактично не вів активної передвиборчої кампанії, уникав масштабних заходів, спілкувався тільки з дружніми до Демпартії журналістами. При цьому його опонент Трамп мало не щодня збирав багатотисячні натовпи в різних куточках країни.

Дискусії щодо майбутньої альтернативи Байдену з-поміж демократів почалися ще до його інавгурації в січні 2021 року. Вважалося, що партійні лідери зробили ставку на Камалу Гарріс, яка раніше обіймала посади сенаторки і генеральної прокурорки штату Каліфорнія. Ставши віцепрезиденткою в адміністрації Байдена, вона мала здобути потрібний досвід і посісти місце постарілого Джо в Білому домі у 2025 році.

Однак ця ініціатива обертається повним провалом: через невдачі в багатьох аспектах своєї роботи Гарріс має жахливий рейтинг підтримки виборців, що не дозволяє їй розраховувати на успішну участь у прийдешніх перегонах.

При цьому підтримка Джо Байдена також ніколи не була високою. Його рейтинг як президента більшість часу коливається в межах 40 – 45%, що історично є невисоким показником для чинного голови держави. Ба більше, нещодавнє опитування NBC News демонструє, що 73% американців не хочуть, щоб Байден ішов на другий термін. Серед прихильників Демократичної партії 52% респондентів бажає бачити когось іншого.

Виборців непокоїть не тільки поважний вік і стан здоров'я Байдена, але також невдачі його адміністрації в економічній політиці: донедавна інфляція у США сягала максимуму за останні 40 років (понад 8%).

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Небажана необхідність для Демпартії

За звичайних обставин демократи мали б бити на сполох і активно шукати кращого кандидата. Однак ставка на Байдена може спрацювати, якщо через пів тора роки повториться його протистояння з Трампом.

Підтвердженням цьому стали результати проміжних виборів до Конгресу, що відбулися в листопаді 2022 року. У пресі тодішні перегони змальовували як суперництво чинної влади з "радикальним трампізмом", адже багато республіканських кандидатів мали підтримку 45-го президента і поширювали його тези про шахрайство демократів на виборах 2020 року.

Проте Демпартія показала кращі результати, ніж очікувалося, і команда Байдена подала їх як беззаперечну перемогу курсу чинного уряду. Очевидно, це й переконало партійних лідерів повторити ризиковану ставку на вже 80-річного президента.

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Висунення і подальша перемога Байдена на виборах, найімовірніше, означатиме стабільність політики США щодо підтримки України у війні проти Росії. Втім, сьогоднішні опитування показують, що сприймати його майбутній виграш як доконаний факт ми не можемо.

Якщо проти Трампа Байден має непогані шанси, то, наприклад, республіканець Рон Десантіс стане для нього серйознішим опонентом, оскільки губернатор Флориди може залучити більше голосів незалежних виборців (тих, хто не відносить себе ні до демократів, ні до республіканців).

У колах можливих республіканських кандидатів нині бачимо різноманіття думок щодо підтримки України: якщо Трамп і Десантіс демонструють скептичне ставлення до передачі нам коштів та озброєння, то Майк Пенс і Ніккі Гейлі навпаки критикують Байдена за те, що допомагає нам занадто мало і занадто повільно. Тому Києву потрібно бути готовим до будь-якого сценарію і не ставати на бік когось одного, як це було у 2016 році з Гілларі Клінтон.

Похід Байдена за другим терміном не здіймає хвилі ентузіазму ні серед однопартійців-демократів, ні серед широких кіл американських виборців. Уже зараз він є найстаршим президентом США в історії, а наприкінці другого строку йому буде 86. Його висунення є необхідністю, якої так хотіли, але не змогли уникнути партійні лідери.

Тепер вони можуть сподіватися тільки на те, що другий термін Байдена буде для американців менш небажаним, ніж другий термін Трампа.