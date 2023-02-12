Тема України буде головною, – Кулеба про зустріч Байдена і Дуди

До Польщі скоро прибуде президент США Джозеф Байден. Під час його зустрічі з лідером країни Анджеєм Дудою тема України буде головною.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

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Тема України буде основною

Кулеба зазначив, що візит Байдена до Польщі – один зі складових елементів вшанування річниці повномасштабної війни в Україні та сигнал президенту Росії Владіміру Путіну.

За його словами, дуже важливо, що Байден буде саме в Європі, тим паче в Польщі – країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні так званого другого збройового фронту для України.

Але не лише президентом Байденом, не лише Варшавою, Києвом чи Нью-Йорком, чи Вашингтоном. Повірте, це будуть дійсно глобального масштабу події, і вони відбуватимуться в дуже-дуже різних містах. Але головне – це їхній кумулятивний ефект, тобто об'єднаний сигнал (Путіну – 24 Канал),

– зауважив міністр закордонних справ.

Він підсумував, що під час зустрічі Дуди та Байдена тема України буде, однозначно, головною.

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Байден приїде до Польщі у день звернення Путіна до федеральних зборів

Президент США Джозеф Байден прибуде з візитом в Польщу 22 лютого. У цей самий день анонсував своє звернення російський диктатор Владімір Путін.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що для України його приїзд дуже важливий. Адже він символізуватиме ще більший обсяг підтримки.

Я не думаю, що будуть якісь принципові зміни щодо того, як ця війна має фіналізуватись. Все, що сьогодні відбувається на глобальному політичному просторі – це все тільки підсилює підтримку України,

– зазначив Подоляк.

Радник очільника ОП підсумував, що для України візит Байдена набагато важливіший за усе, що робить Путін.