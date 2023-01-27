Під час візиту в Європу Байден може заїхати в Україну, – Преображенський

Президент США Джо Байден вже в лютому може відвідати Європу, аби підтримати Україну в річницю вторгнення Росії. Аналітики вже обговорюють можливість укладання нових домовленостей під час візиту.

Щодо можливих нових домовленостей тут теми очевидні – постачання Україні далекобійних ракет та авіації. Про це в стрімі 24 Каналу розповів експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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Домовленості Байдена в Європі

У контексті нових союзів співрозмовник відзначив, що тут питання в тому, наскільки Джо Байден готовий "встрягати" у внутрішні питання Європейського Союзу. Поки такого бажання не помітно.

Попри позиції Польщі та Великої Британії, які свої зовнішньополітичні позиції координують зі США та визначають спільну політику. Попри це, поки не мовиться про те, що в Європі буде якийсь новий альянс,

– переконаний Іван Преображенський.

На його думку, президент США надає перевагу домовленостям зі "старими лідерами" та дружити з єдиною Європою, яка може бути повільною, але з німецькою точністю реалізує все, про що вдається домовитися.

"Натомість більш слабкі, але активні гравці, як от Польща повинні цей процес лише прискорювати. Не можна йти в них на поводу, адже їхні вимоги не завжди співпадають з німецькими, французькими та й американськими", – заявив аналітик.

Стрім з Іваном Преображенським – дивіться відео

Куди поїде Байден

Експерт також висловив переконання, що Джо Байден відвідає Польщу, розуміючи, що в неї розпочався передвиборчий рік. Тож він обов'язково скаже щось добре для Польщі.

І дасть чинній польській владі робити вигідні для неї заяви. І побачимо, є невелика, але все ж надія, що він хоча б трохи заїде в Україну,

– акцентував Іван Преображенський.

За його словами, це буде дуже важлива подія, яка продемонструє всю серйозність шансів України на тісну співпрацю з Заходом. Втім, на його думку, поки не варто очікувати обіцянок про розширення співпраці чи членства України в НАТО.

Візит Байдена в Європу