Байден і запорожці пишуть листа: альтернативна версія та епічний тролінг від посольства США

З самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент США Джо Байден всіляко підтримує нашу державу. Так, сьогодні він підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні.

Посольство США потролило Байдена

Після підписання документа про виділення додаткової підтримки Україні, Посольство США вирішило дещо потролити американського президента. Відомство "посадило" Байдена за стіл запорізьких козаків, які пишуть листа. Відновідну ілюстрацію було оприлюднено у твіттері Посольства США.

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"Запорожці пишуть листа турецькому султанові" – відома картина художника Іллі Рєпіна, яку він створив в чотирьох екземплярах. Сюжетом роботи є відомий Лист запорожців турецькому султанові, написаний у 1676 році як відповідь запорозьких козаків на вимогу османського султана Мехмеда IV.

Художня візуалізація @POTUS (Джо Байден), який підписує двопартійний акт про додаткову підтримку України,

– йдеться у підписі до фото.

Байден і запорожці пишуть листа: кумедна візуалізація

США виділить 40 мільярдів доларів Україні

У суботу, 21 травня, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України.

Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт про 40 мільярдів доларів для України 19 травня, у той час, як Байден відправився в турне країнами Азії. Втім, відкладати надання військової допомоги Україні немає можливості. Через це було прийнято важливе рішення: не чекати повернення Байдена до Вашингтона, й підписати документ ще в ході візиту до Південної Кореї. Так і зробили!

Зауважимо, після схвалення закону Сенатом, український президент Володимир Зеленський подякував американському народу та зазначив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

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