Байден зателефонував жінці, що стала безробітною через пандемію: про що говорили – відео

Жителька Каліфорнії Мішель втратила роботу під час пандемії коронавірусу. Після цього вона написала листа президенту США. Безробітна не лише отримала відповідь , ба більше, Джо Байден зателефонував їй особисто .
Джерело:твіттер президента США
Відеосюжет про розмову розмістили в офіційному твіттері президента.
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Минулого року Мішель втратила роботу через пандемію. Я нещодавно зателефонував їй, аби почути її історію і обговорити американський план порятунку, який допоможе сім'ям, схожим на її,
– написав Байден.
Каліфорнійка наголосила, що це вперше в житті вона залишилась без роботи і це насправді був важкий час для неї та її родини.
Байден розповів про план порятунку економіки
46-ий президент США розповів Мішель про свою програму стимулювання економіки.
Робота – це частина того, хто ти є. Як казав мій батько: "Це значно більше – ніж просто чек про зарплату". Ідея в тому, що ми хочемо, аби бізнес залишився відкритим. Ми приймемо план, який надасть людям термінову допомогу, яку вони так потребують,
– сказав президент.
Також глава Білого дому поділився зі співрозмовницею планами про на вакцинацію проти коронавірусу: 100 мільйонів щеплень протягом 100 днів. Мішель зауважила, що вже записала своїх батьків на імунізацію.
Що відомо про план порятунку економіки Байдена
Зазначимо, що економічний план порятунку економіки від Джо Байдена розрахований на 1,9 трильйона доларів, повідомляє The New York Times. З них 1 трильйон виділять на допомогу населенню. 400 мільярдів – на боротьбу з поширенням COVID-19, решту підуть на стимулюючі заходи для економіки