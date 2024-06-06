Байден відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари американською зброєю по Москві й Кремлю

Президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримала дозвіл на використання американської зброї для ударів ЗСУ по території Росії. Водночас він категоричний у застосуванні американської зброї для ударів безпосередньо по Москві чи Кремлю.

Зокрема, у Байдена запитали, чи зброя американського виробництва вже використовувалася в Росії після того, як він підписав дозвіл на її використання, обмеживши використання районами поблизу Харківської області.

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Американський лідер не відповів прямо, але дав зрозуміти, що удари не будуть дозволені для націлювання на столицю Росії чи резиденцію уряду.

"Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії, ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю", – наголосив Байден.

Позиція США незмінна

У Пентагоні заявили, що США не змінили своєї позиції щодо можливості України бити американською зброєю по території Росії.

"Так, ми не змінили своєї позиції. Вважаємо, що обладнання, можливості, які ми надаємо Україні, які надають й інші країни, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", – заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

Сінгх також заявила, що США зробили прохання з цього приводу "досить публічними", а міністр оборони США Ллойд Остін у своїх розмовах з українським колегою Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще можна використати ці можливості. Підкреслюючи, що у США вважають, що "це має бути саме на українській території".

Що відомо про дозвіл бити по Росії