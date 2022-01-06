Байден заявив, що штурм Капітолію рік тому був збройним повстанням
Джерело:CNBS
Президент США Джо Байден звернувся до американців у річницю штурму Капітолію. Глава Білого дому назвав події минулого року збройним повстанням і звинуватив у ньому Дональда Трампа.
За словами Джо Байдена, події минулого року були замахом на демократію. Про це президент США заявив під час звернення з будівлі Капітолію.
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Столиця опинилася в облозі, – Байден
Джо Байден заявив, що події 6 січня 2021 року є безпрецедентними в історії США. За його словами, тоді чинний президент не лише програв вибори, але й намагався за будь-яку ціну залишитися на посаді та завадити мирній передачі влади.
Це місце піддалося нападу. Життя людей були під загрозою. Столиця країни опинилася в облозі. Це була не група туристів. Це було збройне повстання,
– заявив Байден.
Президент США наголосив, що завдяки поліції Капітолію, департаменту столичної поліції округу Колумбія, Національній гвардії та іншим хоробрим співробітникам правоохоронних органів американська демократія перемогла.
Штурм Капітолію 6 січня 2021 року
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.
- Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.
- Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.
- Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа. Відповідну процедуру запустили, але не завершили. Однак Трамп увійшов в історію як перший президент США, якому двічі оголосили імпічмент.
Штурм Капітолію США / Інфографіка 24 каналу
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