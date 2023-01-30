Байден заявив, що США не постачатимуть Україні винищувачі F-16, – AFP

Президент США Джо Байден каже, що США не будуть постачати до України винищувачі F-16. Ця авіація була пріоритетною у списку техніки, який надає Київ.

Журналістка "Голосу Америки" запитала президента США, чи нададуть Штати літаки F-16 для України. Байден лаконічно відповів, що "ні".

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Україна потребує F-16

Україні необхідні літаки F-16 для проведення успішного наступу. Експерти стверджують, що мінімальна бажана кількість – хоча б 2 авіабригади. Річ у тім, що авіапарк України складається з радянських літаків, які не дозволяють виконувати певні завдання на фронті.

Українська влада, зокрема, і президент Володимир Зеленський регулярно звертається до партнерів із проханням надати ці винищувачі.

Нагадаємо, що танки та системи ППО партнери теж погоджувались постачати не одразу. Тому після позитивного рішення щодо Leopard та Patriot у Києва з’явився оптимізм і щодо F-16.

Яка була позиція США раніше

Винищувач F-16 – це літак четвертого покоління, який стоїть на озброєнні багатьох країн. Він був розроблений в 1970-х роках, але його планер та двигун – це оптимальна комбінація легкого винищувача.

Напередодні видання Politico писало, що у Міністерстві оборони США обговорюють питання відправки в Україну винищувачів F-16. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Один з високопосадовців Пентагону зауважував, що США можуть бути не проти. Втім, серед союзників йдуть серйозні дискусії.