США посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні: результати розмови лідерів

Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. За результатами у Білому домі заявили про гуманітарну та економічну допомогу Україні.

Також у США пообіцяли посилити безпекову допомогу для України. Відповідну інформацію на сайті Білого дому оприлюднили 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії

У Білому домі розповіли про перемовини з Зеленським

Президент Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, президент США заявив, що вітає рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії. Окрім цього, у Білому домі заявили, що:

адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні;

а також тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.

"Джо Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані", – запевнив Байден.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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