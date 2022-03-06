США посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні: результати розмови лідерів
Джерело:Білий дім
Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. За результатами у Білому домі заявили про гуманітарну та економічну допомогу Україні.
Також у США пообіцяли посилити безпекову допомогу для України. Відповідну інформацію на сайті Білого дому оприлюднили 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії
У Білому домі розповіли про перемовини з Зеленським
Президент Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, президент США заявив, що вітає рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії. Окрім цього, у Білому домі заявили, що:
- адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні;
- а також тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.
"Джо Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані", – запевнив Байден.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!