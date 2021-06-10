Світ змінюється, – Байден заявив, що жодна країна не здатна сама подолати нинішні виклики

Джо Байден заявив, що жодна країна не здатна сама врегульовувати нинішні міжнародні проблеми. Світ змінюється, і дипломатія у ньому має ключове значення.

Байден зауважив, що міжнародне становище суттєво змінилося за останні 10 років. Лідер Штатів наголосив: необхідно будувати спільне майбутнє, до якого усі так прагнуть.

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За словами Байдена, у цьому майбутньому Штати не намагатимуться нав'язувати свою волю іншим націям. Це буде епоха, у якій країни стануть "вільними від примусу або домінування з боку більш могутніх держав".

Байден наголосив, що тоді міжнародні морський, повітряний та космічний простір залишатимуться вільними та доступними на благо всіх.

Для подолання пандемії та нейтралізації майбутніх загроз країнам необхідно скоординувати багатосторонні дії.

Ми всі повинні взяти зобов'язання зробити амбітні дії, що стосуються клімату, якщо хочемо запобігти найгірші наслідки його зміни,

– заявив президент США.

Свою заяву Байден підсумував словами, що наразі людство перебуває у переломному моменті світової історії. Пріоритетом є довести, що демократія може призвести до успіху. Її епоха точно не закінчилася.

Джо Байден та Джилл Байден 10 червня прибули до Великої Британії. У подружжя запланована 8-денна поїздка Європою.