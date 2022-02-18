Байден знову терміново виступить зі зверненням щодо України

Президент США Джо Байден сьогодні ввечері виступить з оновленою інформацією щодо ситуації в Україні. Виступ американського лідера очікується близько 23:00 за київським часом.

Перед виступом Байден спершу проведе переговори з союзниками. Вони стосуватимуться ситуації з Україною.

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Другий виступ президента США

Уперше президент США виступив щодо ситуації в Україні 15 лютого напередодні дня, коли розвідки пророкували вторгнення Росії.

Тепер свою промову він збирається вдруге присвятити Україні.

Крім того, до сьогоднішнього брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі приєднаються два високопоставлені представники Ради нацбезпеки США.

Що казав Байден у попередньому зверненні

Під час промови президент США наголошував, що його країна не буде надсилати військових для участі у бойових діях в Україні, якщо Росія піде на нове вторгнення. Але США постачатимуть українським військовим обладнання для оборони.

Байден переконував: якщо Кремль почне наступ, то це буде війна, в якій братиме участь Росія за власним бажанням.

Він також наголошував, що не вважає Росію та росіян ворогами і запевняв, що США не розміщуватимуть ракети на території нашої держави.

Виступ Джо Байдена: дивіться відео