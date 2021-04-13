Байден зробив вибір: вперше Міністерство армії США може очолити жінка

Вперше в історії Сполучених Штатів очолити американське Міністерство армії може жінка. На цю посаду президент Джо Байден вибрав кандидатуру Крістін Вормут.

Однак остаточне рішення залишається за Сенатом. У разі схвалення вона візьме під контроль найбільший підрозділ Збройних сил США.

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Відповідальний момент у Міністерстві

Варто зазначити, що зараз Міністерство армії бореться з низкою проблем. Зокрема, як зазначає видання, мовиться про протидію зростаючим загрозам з боку Китаю та Росії.

Наголошується також, що Крістін Вормут приєднається до інших жінок, призначених на керівні посади у Пентагоні. Вона стане пліч-о-пліч зі заступницею міністра оборони Кетлін Гікс і очільницею штабу глави Міноборони Келлі Магсамен.

Що відомо про Вормут: коротко