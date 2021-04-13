Байден зробив вибір: вперше Міністерство армії США може очолити жінка

Вперше в історії Сполучених Штатів очолити американське Міністерство армії може жінка. На цю посаду президент Джо Байден вибрав кандидатуру Крістін Вормут.
Джерело:The New York Times
Однак остаточне рішення залишається за Сенатом. У разі схвалення вона візьме під контроль найбільший підрозділ Збройних сил США.
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Відповідальний момент у Міністерстві
Варто зазначити, що зараз Міністерство армії бореться з низкою проблем. Зокрема, як зазначає видання, мовиться про протидію зростаючим загрозам з боку Китаю та Росії.
Наголошується також, що Крістін Вормут приєднається до інших жінок, призначених на керівні посади у Пентагоні. Вона стане пліч-о-пліч зі заступницею міністра оборони Кетлін Гікс і очільницею штабу глави Міноборони Келлі Магсамен.
Що відомо про Вормут: коротко
- Крістін Вормут розпочала свою урядову кар'єру у 1996 році в політичному офісі Пентагону, який вона врешті-решт очолювала з 2014 по 2016 рік.
- Вона працювала на керівних посадах, що займаються питаннями міжнародної політики безпеки та оборони в корпорації RAND і Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, двох дослідних установах у Вашингтоні.
- У листопаді 2020 року її призначили добровольцем у групу перевірки перехідного агентства Джо Байдена для підтримки зусиль, пов'язаних з Міністерством оборони США.