Байден на зустрічі із Сі Цзіньпінем говоритиме про війну в Україні та участь військових КНДР

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться 16 листопада на полях саміту АТЕС у Перу. Лідери планують обговорити війну проти України, а також підтримку, яку надає Китай Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Voice of America.

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Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Так, Джо Байден та Сі Цзіньпін обговорять питання співпраці США та Китаю, відновлення контактів між військовими, боротьбу з глобальною кризою фентанілу, ризики штучного інтелекту.

Байден також планує висловити “глибоку стурбованість” підтримкою Пекіном російської війни проти України та розгортанням північнокорейських військ для допомоги Росії. За словами посадовця Білого дому, президент США повторить свою “давню стурбованість” з приводу “несправедливої торгівельної політики та неринкової економічної практики” Китаю, які шкодять американським працівникам.

Також Байден порушить питання причетності Китаю до кібератак, спрямованих на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури США. Він також висловить стурбованість ескалацією військової активності Пекіна в Тайванській протоці і Південно-Китайському морі. Крім того, президент має намір підкреслити важливість дотримання прав людини.