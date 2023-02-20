Байден зустрівся з ключовими українськими міністрами і заявив про підтримку України у війні

Президент США Джозеф Байден під час свого візиту до Києва зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим.

На зустрічі із міністрами Джозеф Байден відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Української держави.

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Байден вчергове висловив підтримку Україні

Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії,

– зазначив лідер Сполучених Штатів.

Як повідомлялось раніше, під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, Джозеф Байден заявив що США разом із союзниками зібрали 700 танків, тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем та засоби ППО, щоб допомогти Україні у війні.

Байден зустрівся з ключовими українськими міністрами / Фото надані 24 Каналу

Підсумки візиту Байдена